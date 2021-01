Gabon: Me Iga-Iga s’en est allé

Après le décès le mercredi 27 janvier 2021 à Paris en France de l’avocat Me Méré, le Barreau du Gabon vient une fois de plus d’être frappé par un énième deuil. En effet, l’opinion nationale a appris avec stupeur ce vendredi 29 janvier 2021 le décès de l’avocat Me Eric Iga Iga, connu pour être l’un des avocats de l’ancien candidat à la présidentielle d’août 2016 Jean Ping.

C’est une véritable semaine noire pour la Coalition pour la nouvelle République chapeautée par l’ancien président de la Commission de l’Union africaine. Après le décès du fervent défenseur des Droits de l’Homme et ancien ministre, ce 29 janvier 2021 c’est l’avocat Me Iga Iga qui vient de tirer sa révérence.

Un véritable coup dur pour le Barreau du Gabon qui perd un de ses ténors. Il faut souligner que l’avocat s’était particulièrement fait remarquer en 2016 en assurant la défense de l’opposant Jean Ping. Il a même, dans ce cadre, échappé de peu à un enlèvement et avait trouvé refuge durant plusieurs jours dans une représentation diplomatique.



Avocat engagé dans la cause des droits de l’Homme, Me Iga Iga était l’un des principaux avocats ayant suivi le dossier des recours judiciaires après la présidentielle contestée d’août 2016 mais aussi de plusieurs prisonniers politiques à l’instar de Bertrand Zibi ou encore Pascal Oyougou.