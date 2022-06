Gabon: Me Gisèle Eyue suspendue de l’ordre des avocats

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais de la note d’information n°46 que le Secrétariat de l’Ordre des avocats a annoncé le lundi 30 mai 2022 la suspension provisoire de Me Gisèle Eyue Bekale pour une durée de 3 mois. Reprochée d’avoir violé les textes régissant la noble profession, l’avocate au Barreau du Gabon aurait introduit un recours gracieux devant le Conseil.

« Le secrétariat de l’ordre porte à votre connaissance que par délibération en date du 23 mai 2022, le Conseil de l’Ordre a suspendu provisoirement pour une durée de 3 mois Maître Gisèle Eyue Bekale de l’exercice de ses activités d’avocat », est-il indiqué dans le document signé par le secrétaire adjoint de l’Ordre Me Cédric Maguisset.

Dans sa note d’information référencée n°38, le Conseil de l’ordre révèle que cette sanction disciplinaire à l’encontre de l’avocate au Barreau du Gabon serait consécutive à « une violation grave aux devoirs liés au serment et atteinte à l’honorabilité de la profession », a-t-il conclu. Si aucune information supplémentaire n’a été livrée sur les réels motifs de cette suspension, l’intéressée aurait d’ores et déjà introduit un recours gracieux devant le Conseil de l’ordre.

Joint au téléphone, une source proche de l’Ordre des avocats a fait la lumière sur la requête introduite par Me Gisèle Eyue Bekale qui est désormais interdite d’accès aux audiences en qualité de plaideur jusqu’à nouvel ordre et toutes autres activités liées à son office. « Elle a introduit un recours gracieux non suspensif devant le Conseil de l’Ordre qui sera examiné la semaine prochaine », a-t-il indiqué.

Étant donné que cette suspension n’est que provisoire, l’avocate mise en cause ne peut se limiter qu’à un recours gracieux devant le Conseil. Et ce, conformément aux dispositions contenues à l’article 151 alinéa 1 du règlement intérieur des avocats en République gabonaise. Seulement, il se susurre que Me Gisèle Eyue Bekale aurait introduit un recours juridictionnel, qui devrait logiquement être nul et non avenu. Nous y reviendrons !