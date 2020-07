Gabon: Mborantsuo remercie Ali Bongo pour la nomination d’Ossouka Raponda à la Primature

C’est au cours de l’entretien que lui a accordé le président de la République Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba dans le cadre de la cérémonie de prestation de serment que la présidente de la Cour Constitutionnelle Marie Madeleine Mborantsuo, en a profité pour adresser à ce dernier ses remerciements pour avoir nommé à la Primature pour la première fois, une femme.

L’audience accordée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba ce 21 Juillet 2020 à la présidente de la Cour Constitutionnelle Marie Madeleine Mborantsuo a été l’occasion pour cette dernière de féliciter le chef de l’exécutif sur sa nouvelle vision illustrée par ce nouveau gouvernement qui vient de voir le jour sous l’autorité d’une femme. Une première en République gabonaise.

Le choix historique porté sur Rose Rose Christiane Ossouka Raponda n’a pas laissé indifférente, Marie Madeleine Mborantsuo qui est depuis des années à la tête de l’une des institutions les plus importantes et puissantes du pays. C’est en cette occurrence qu’elle a « tenu également à adresser ses vives félicitations et les remerciements de toute la gente féminine gabonaise au Chef de l’Etat pour le choix judicieux porté en la personne de Rose Christiane Ossouka Raponda afin de diriger la nouvelle équipe gouvernementale », a-t-on pu lire

Pour celle en charge d’assurer la primauté effective de la Loi fondamentale avec en sus par le contrôle entre autres de la conformité des lois, le choix porté sur l’ancienne ministre d’Etat, ministre de la Défense, en plus de son aspect inédit est une « une promotion historique et porteuse d’espoir faisant la fierté de la classe dirigeante féminine de notre pays » et qui concourt, on peut en déduire, à la matérialisation de la vision du président de la République qui avait souhaité mettre en avant la gente féminine à travers la décennie de la femme.