Gabon: Mborantsuo reçoit les propositions de l’opposition sur l’amélioration du processus électoral 

Ce mercredi 23 juin 2022 une délégation des partis politiques d’opposition a été reçue en audience par la présidente de la Cour constitutionnelle Marie Madeleine Mborantsuo. Il était question pour ces formations politiques de remettre à la présidente de cette Haute institution le mémorandum pour la transparence électorale au Gabon.

Conduite par le président de la Plateforme des partis politiques et groupement des partis politiques de l’opposition (PG41), Louis Gaston Mayila, le président du parti Les Démocrates Guy Nzouba Ndama et la présidente de l’Union nationale Paulette Missambo, cette délégation avait à coeur de présenter à la président de la Cour constitutionnelle le fruit de leur réflexion sur l’amélioration du système électoral. Il faut souligner que cette rencontre s’inscrit dans la droite ligne des démarches entreprises par les partis d’opposition pour favoriser des élections libres, transparentes et sans contestation.

Ainsi, au nombre des propositions contenues dans ledit mémorandum, on peut citer entre autres le transfert de toutes les compétences en matière électorale au CGE, l’implication de tous les partis à toutes les phases du processus, l’adoption du bulletin de vote unique au format A3, la transmission de la liste électorale à tous les partis politiques et sa publication sur le site web du CGE, la révision de la loi sur les réunions publiques ou encore l’élaboration d’un processus clair de confrontation des procès verbaux.



Répondant à ses hôtes, la présidente de la Cour constitutionnelle, tout en saluant la démarche des formations politiques de l’opposition, Marie Madeleine Mborantsuo a exprimé la volonté de la Haute cour de transformer « les propositions émises par l’opposition en suggestions afin de les transmettre aux institutions habilitées ». Et pour cause, si elle assure un rôle important et incontournable dans le processus électoral, elle ne dispose pas de l’initiative de la loi.

