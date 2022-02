Gabon: Mborantsuo plaide pour la construction d’un mémorial pour les hommes d’Etat qui ont marqué l’histoire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, a pris part ce 24 février 2022 à l’audience de rentrée Solennelle de la Cour Constitutionnelle, à son siège sis au Boulevard la Nation. Une rentrée solennelle couplée avec la commémoration du 30ème anniversaire de ladite institution.

En effet, cette audience de rentrée Solennelle de la Cour Constitutionnelle marque la reprise des activités de cette Haute juridiction pour l’année 2022. Occasion pour la présidente de cette institution, Marie Madeleine Mborantsuo, de faire un aperçu historique de la haute juridiction de son bilan et des chantiers à court, moyen et long termes.

Au cours de cette cérémonie solennelle, la présidente de la Cour constitutionnelle a rendu un hommage aux grands hommes d’Etat qui ont marqué l’histoire de la nation et a invité l’assistance à immortaliser leur mémoire en érigeant un mémorial à Libreville, une manière de pouvoir toujours se souvenir d’eux et des bons et loyaux services rendus à la nation.

Enfin, dans le cadre du partage de compétences et d’expériences, Marie Madeleine Mborantsuo a annoncé au président de la République la Co-fondation avec le Conseil Constitutionnel français de l’Association des Cours Constitutionnelles des pays ayant en partage l’Usage du Français d’une part, et sur notre continent, une Co-fondation avec la Cour Constitutionnelle du Bénin, de la Conférence des Juridictions Constitutionnelles Africaines d’autre part.