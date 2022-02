Gabon: Mborantsuo exhorte les responsables politiques à former leurs militants 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours de l’audience de rentrée Solennelle de la Cour Constitutionnelle que la présidente de cette institution Marie-Madeleine Mborantsuo a tenu à évoquer la préparation des prochaines échéances électorales. A cet effet, elle a exhorté jeudi les responsables des partis politiques à former leurs militants et sympathisants au processus électoral.

Soucieux d’améliorer le processus électoral, très souvent décrié par une grande partie des acteurs politiques, la haute juridiction entend bien jouer sa partition lors des prochaines échéances électorales. C’est du moins ce qu’à annoncé sa présidente lors de l’audience de rentrée Solennelle organisée en présence du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

Ainsi, la haute cour prévoit lancer cette année une vaste campagne de sensibilisation sur le sujet au profit des Gabonais. « En prévision des échéances électorales à venir et toujours dans le souci d’initier le plus grand nombre de compatriotes aux techniques électorales, les membres de la Cour constitutionnelle vont entamer cette année une vaste campagne de sensibilisation sur le processus électoral au bénéfice de toutes les couches sociales, y compris dans certaines missions diplomatiques », a indiqué Marie-Madeleine Mborantsuo.

Des formations qui pourraient participer à régler le problème des litiges, assez souvent incompris par des militants de certains partis politiques et régler définitivement les dissensions avant les prochaines échéances. Notons qu’en 2023, le Gabon organisera plusieurs élections, à savoir : la présidentielle, les législatives et les locales. Et à chaque élection depuis sa création, il y a 30 ans, la haute juridiction a souvent été confrontée aux contestations, après les proclamations des résultats.

Accusée à tort ou à raison de faire le jeu du parti au pouvoir, le parti démocratique gabonais (PDG), Marie Madeleine Mborantsuo souhaite visiblement se débarrasser de ces stéréotypes qui lui collent désormais à la peau.