Gabon: Mbadinga Madiya présent au Forum économique Turquie-Afrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Au beau fixe depuis 2008 et la mise en place d’un partenariat stratégique, les relations entre l’Union africaine et la Turquie devraient un peu plus se renforcer dès ce jeudi 21 octobre. En effet, à Istanbul, le pays de Recep Tayyip Erdogan reçoit une importante délégation africaine dont fait partie Hugues Mbadinga Madiya, ministre gabonais du commerce, en vue d’échanger sur l’approfondissement du « partenariat turco-africain à l’ère post-pandémique dans les domaines du commerce, des investissements, de la logistique et de la technologie ».

Accompagné de son directeur général du Commerce, Jean François Yanda, et d’une importante délégation d’opérateurs économiques locaux dont Jessica Allogho promotrice des Petits Pots de l’Ogooué ou encore Tamarah Moutotekema Boussamba promotrice d’Agridis, société spécialisée dans l’agroalimentaire, Hugues Mbadinga Madiya prend part depuis ce jeudi au Forum économique Turquie-Afrique.

En effet, avec en toile de fond, l’approfondissement du « partenariat turco-africain à l’ère post-pandémique », ce forum visant aussi bien les domaines du commerce et des investissements que ceux relatifs à la logistique et la technologie, devrait offrir au ministre gabonais du Commerce, l’occasion de présenter les nombreux atouts qu’offre le pays. Des atouts notamment énergétiques, qui ont d’ailleurs déjà séduit les investisseurs turcs.

Co-présidé par Mehmet MUS, ministre du Commerce Turc et Albert Muhanga, commissaire au développement économique, au commerce, à l’Industrie et aux mines de la Commission de l’Union Africaine (CUA), ce forum devrait également renforcer les échanges et la cohésion entre les deux parties. Des échanges au beau fixe depuis 2008 et la mise en place d’un partenariat stratégique bilatéral.



Avec des thèmes allant de la « collaboration entre la Turquie et l’Afrique sur l’agriculture et les industries agro-alimentaire » aux « opportunités d’investissement et secteurs ciblés en Afrique » en passant par les partenariats de santé durable, ce forum sera également l’occasion de faire un tour d’horizon de la Zone de libre échange continentale (Zlecaf). A noter qu’une séance de travail sur le leadership des femmes est également à l’ordre du jour.