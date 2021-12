Gabon: Mbadinga Madiya ouvre la 1ère édition de la foire «Le panier de la ménagère à petits prix»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 22 décembre 2021 l’esplanade de l’hôtel Le Cristal a servi de cadre à la cérémonie d’ouverture de la 1ère édition de la foire, dénommée « le panier de la ménagère ». Lancée par le ministère du Commerce, cet événement constitue une réponse à l’inflation dont font l’objet certains aliments essentiels du panier de la ménagère.

C’est accompagné du ministre délégué auprès du ministre de l’Education nationale Camélia Ntoutoume-Leclercq et du directeur général du Commerce Jean François Yanda, que le ministre du Commerce, des Petites et moyennes entreprises et de l’industrie Hughes Mbadinga Madiya a procédé au lancement de cette 1ère édition de la foire « le panier de la ménagère » à petits prix. Un événement marqué par l’exposition des produits de première nécessité à moindre coût.

Prévu se dérouler du 22 décembre au 02 janvier 2022 cette initiative permettra aux ménages les plus fragiles d’accéder aux produits de première nécessité à de faibles prix. « Le lancement de cette foire à la veille des fêtes de fin d’année offre l’opportunité aux ménages, surtout les plus fragilisés d’accéder à des produits de grande consommation à prix réduits. », a indiqué Hughes Mbadinga Madiya.

Ainsi, c’est une vingtaine d’entreprises citoyennes qui exposeront durant plusieurs jours leurs produits aux populations du Grand Libreville. Une réussite d’ailleurs puisque pour ce premier jour ce sont des centaines de compatriotes qui ont effectué la visite et se sont procuré des produits de première nécessité.