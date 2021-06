Gabon: Mbadinga Madiya et Carmen Ndaot en VRP au Forum économique international en Russie

Nous vous proposons un audio de cet article

Du 02 au 05 juin dernier, Hugues Mbadinga Madiya et Carmen Ndaot, respectivement ministre du Commerce et ministre de la Promotion des investissements, ont pris part au 24ème Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) 2021. Une participation qui a permis aux deux membres du gouvernement de promouvoir les projets et investissements prioritaires du Plan d’accélération de transformation (PAT) 2021-2023.

Placé sous le thème « De nouveau ensemble: l’économie d’une nouvelle réalité » le Forum économique international de Saint-Pétersbourg est un événement unique dans le monde de l’économie et des affaires. Cet événement était donc l’occasion pour la délégation gabonaise de présenter les opportunités d’affaires qu’offre le Gabon.

Pour le ministre du Commerce, la participation du Gabon s’inscrit dans le cadre de la préparation de « la feuille de route pour Sotchi 2022 et promouvoir les projets et investissements prioritaires du Plan d’accélération de transformation (PAT) 2021-2023 ». Dans ce cadre, plusieurs rencontres de haut niveau ont été organisées entre la délégation gabonaise, des membres du gouvernement russe et des hommes d’affaires locaux.

A noter que la délégation gabonaise était également composée du directeur général de l’Agence gabonaise de promotion des Investissements (ANPI-Gabon) Ghislain Moandza Mboma, du président de la Confédération patronale gabonaise (CPG) Alain Ba Oumar, mais aussi des représentants du ministère du Pétrole et de Gabon Oil Company (GOC).