Gabon: Mbadinga Madiya en visite d’inspection à l’ANPI

Hugues Mbadinga Madiya, ministre de la Promotion des investissements, s’est rendu, ce jeudi 21 avril 2022, au siège social de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI). Guidé par le Directeur général de ladite structure, Ghislain Moandza Mboma, le membre du gouvernement a pu s’imprégner du fonctionnement du Guichet de l’investissement de cette administration mais aussi a pu prendre attache avec le Haut conseil pour l’investissement (HCI) dont elle assure le secrétariat permanent.

Nouvellement nommé ministre de la promotion des investissements, des partenariats public-privé, chargé de de l’amélioration du climat des affaires, Hugues Mbadinga Madiya a effectué sa toute première visite du propriétaire au sein de l’Agence nationale de la promotion des investissements. Accueilli par Ghislain Moandza Mboma, le membre du gouvernement a été convié à une séance de travail qui a principalement consisté à présenter de manière succincte le cadre institutionnel, les missions mais également les activités quotidiennes des personnes ressources qui y sont affectées.

Par ailleurs, Hugues Mbadinga Madiya a pu prendre attache avec le Haut conseil pour l’investissement, plateforme de dialogue public-privé sur les réformes liées à l’amélioration du climat des affaires au Gabon et de la mise en œuvre du Plan d’accélération de la transformation (PAT), dont le secrétariat permanent est assuré par l’Agence nationale de la promotion des investissements. S’en est suivie une visite guidée du reste du siège qui a débuté au niveau du Guichet de l’investissement. Ainsi, le ministre de tutelle a pu se rendre compte de l’effectivité de la formalisation des entreprises et leur développement structurel.



Au terme de cette visite d’inspection, le membre du gouvernement a tenu à rappeler l’intérêt de cette initiative. « C’est dans le cadre des visites terrain des administrations sous ma tutelle. Il était important de venir rencontrer les responsables de cette agence en l’occurrence le président du conseil d’administration, le directeur et les agents. Le but est de m’imprégner non seulement des conditions de travail mais aussi des missions qui sont les leurs et de leur mise en œuvre », a indiqué Hugues Mbadinga Madiya. Occasion pour ce dernier de traduire sa satisfaction avec avoir constaté que la facilitation de la création d’entreprises sous 48 heures a bien pris forme au Gabon.