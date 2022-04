Gabon: Mays Mouissi suggère la création d’emplois pour régler la problématique des retraites

Ecouter cet article Ecouter cet article

La problématique du paiement des pensions retraites continue d’être au centre des débats. En effet, de passage sur le Canapé rouge le lundi 04 avril dernier, l’analyste économique Mays Mouissi qui a estimé que le gouvernement faisait dans la facilité en matière de réforme des retraites et que l’option la plus crédible pour régler cette problématique serait la création d’emplois.

Revenant sur le projet de réforme des pensions retraites prévoyant entre autres le rehaussement de l’âge de la retraite à 62 ans ou encore en diminuant les pensions, l’analyste économique s’est montré quelque peu surpris par cette option qui peut être source de précarité. Il a d’ailleurs souligné que ce choix était trop facile indiquant que l’option la plus crédible serait la création de nouveaux emplois.

« La voie la plus crédible pour régler le problème de la retraite, c’est de créer de l’emploi parce que plus il y a des personnes qui travaillent plus il y a des personnes qui cotisent et donc les caisses de retraite sont à l’équilibre », a-t-il suggéré. Poursuivant son propos, Mays Mouissi a relevé que cette problématique avait un lien avec la gestion de la dette qui fragilise les entreprises.



Il faut souligner que cette position adoptée par l’analyste économique cadre avec celle des partenaires sociaux qui se sont dit opposés au projet de réforme élaboré par le cabinet Finactu. C’est notamment le cas de Joël Ondo Ella, président de la Confédération syndicale des agents du public, parapublic et privé (Cosynap), qui récemment a estimé que les conclusions de cette étude « ne reflètent pas la réalité du Gabon ».