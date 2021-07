Gabon: Mathias Otounga en tournée de sensibilisation sur la décentralisation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la décentralisation, Mathias Otounga Ossibadjouo a lancé le lundi 5 juillet 2021 une campagne de sensibilisation des populations autour de la réforme dudit cadre. L’objectif de cette mission dans le chef-lieu de la province de la Ngounié a consisté à expliquer aux élus locaux les tenants des avancements considérables dans ledit secteur dans l’optique de faire des municipalités un vecteur de développement.

A l’entame de sa visite en terre molvinoise, le membre du gouvernement a fait le tour du propriétaire au sein de toutes les administrations sous sa tutelle. S’en est suivi un séminaire axé sur la sensibilisation des élus locaux et des secrétaires généraux des collectivités locales avec pour objectif de responsabiliser les autorités décentralisées et déconcentrées. Occasion pour Mathias Otounga Ossibadjouo de faire le point sur les avancées de l’adoption d’un certain nombre de textes en application de la loi organique.

Il s’agit entre autres de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation ; la loi portant transfert des compétences de l’Etat aux collectivités locales ; le décret numéro 00112/PR/MDCDT du 10 avril 2020 portant création, attributions et organisation du ministère de la Décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires ; ainsi que le décret numéro 000304/PR/MDCDT du 14 août 2020, fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de la décentralisation.



Au terme de cette présentation détaillée, le ministre de la décentralisation a appelé les populations et les autorités décentralisées à renforcer leur cohésion. « Les collectivités locales doivent donc être des promoteurs de développement. La mise en œuvre dans les tout prochains jours des organes de la décentralisation permettra une meilleure visibilité de celle-ci », a indiqué Mathias Otounga Ossibadjouo. Pour ce faire, la réforme présentée par le membre du gouvernement envisage de créer une commission nationale de la coopération décentralisée.