Gabon: Matha veut mettre de l’ordre dans le secteur de la sécurité privée, le gardiennage et le transport de fonds

Le lundi 12 septembre dernier, le ministère de l’Intérieur a procédé au lancement de l’opération de recensement des entreprises exerçant dans le domaine de la sécurité privée, le gardiennage, le transport des fonds et plusieurs autres activités similaires au Gabon. Une opération qui a pour objectif d’avoir une meilleure visibilité de ces entreprises implantées sur le territoire national.

C’est par le biais d’un communiqué du ministère de l’intérieur rendu public le 12 septembre 2022, que les responsables des entreprises exerçant dans la sécurité, le gardiennage et le transport des fonds ont été informés sur l’opération de recensement qui sera menée durant le mois de septembre.

Cette opération de recensement qui se déroulera jusqu’au 27 septembre prochain au sein des locaux du ministère de l’intérieur a pour objectif d’avoir un tableau réel des prestataires qui exercent dans ce secteur. Pour les services du ministère de l’intérieur plusieurs opérateurs économiques exercent dans l’illégalité et beaucoup ne sont pas connus. ‹‹ Il y a des entreprises qui se font déclarer et d’autres non. C’est notre mission régalienne de les recenser ›› indique le communiqué du ministère.



Par ailleurs, le ministère prévient que les entreprises qui ne se feront pas enregistrer pourraient ‹‹ voir leurs activités interdites en Républiquegabonaise ››.