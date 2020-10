Gabon: Matha promet de sanctionner Brice Oligui Nguema et ses hommes

C’est à l’occasion de la conférence de presse du gouvernement du vendredi 16 octobre 2020 sur la Phase 2 d’allègement des mesures restrictives liées à la pandémie de la Covid-19, que le ministre d’Etat ministre de l’Intérieur s’est dit indigné par la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant les éléments de la garde républicaine porter en triomphe leur commandant en chef Brice Clotaire Oligui Nguema en violation flagrante des mesures barrières. Lambert Noël Matha interpellé sur cette question, indiqué que des sanctions seront prises contre les responsables de ces actes qui n’honorent pas les Forces de Sécurité et de Défense.

La scène avait choqué l’opinion et les populations. Cette scène c’est celle mettant en évidence dans une vidéo les éléments de la Garde républicaine, plus particulièrement des bataillons des parachutistes au terme de la cérémonie de commémoration de la Saint-Michel.

Une scène pour laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur a été appelé à se prononcer. « Pour cette composante des forces de défense et pour les autres d’ailleurs, il existe un règlement de discipline qui statue sur tous ces égarements et ses relâchements feront l’objet des sanctions », a purement et simplement annoncé Lambert Noël Matha répondant à la question d’un journaliste.

Ladite vidéo dans laquelle Brice Clotaire Oligui Nguema, en violation flagrante et manifeste des mesures barrières, est porté en triomphe par plusieurs agents de la Garde républicaine chantant en coeur un chanson à son honneur, devenue virale, avait été abondamment relayée, partagée sur les réseaux sociaux et contre laquelle, en toute, logique, plusieurs critiques avaient fusé.

C’est donc en toute logique que ce vendredi 16 octobre 2020, l’occasion de la conférence de presse du gouvernement sur la Phase 2 d’allègement des mesures restrictives liées à la pandémie de la Covid-19, un confrère pendant la séance des questions–réponses avec les membres du gouvernement, est revenu sur cette actualité en interpellant le ministre d’Etat ministre de l’Intérieur.

« En ce qui concerne la composante des forces de sécurité et de défense qui se sont illustrées par des comportements antirépublicains sur les reseaux sociaux. Nous voulons vous dire que la hiérarchie a été indigné par cela », a-t-il indiqué.