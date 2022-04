Gabon: Matha instruit le Cochef de la police de retrouver le taximan «fouettard»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Heurté par la violence manifeste contenue dans la vidéo divulguée sur la toile par des internautes, mettant en scène un taximan fouettant au moyen d’une ceinture une passagère, le ministre de l’Intérieur a condamné cet acte déviant. En réaction, Lambert-Noël Matha a instruit le Commandant en chef de la Police de retrouver l’agresseur afin qu’il soit « interpellé et qu’il réponde de son acte devant la loi ».

C’est par le biais d’un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT) le mercredi 13 avril dernier que Lambert-Noël Matha a tenu à réagir suite à une vidéo devenue virale sur la toile, dans laquelle, un taximan porte main à maintes reprises à une femme et ce, à l’aide d’une ceinture. Un « acte odieux » que le ministre d’État, ministre de l’Intérieur a condamné avec la plus grande énergie.

Le membre du gouvernement a déploré la non-assistance à personne en danger manifeste dans un lieu bondé de personnes qui ont préféré se muer preneurs d’images choquantes qu’autre chose. « Cette scène s’est déroulée devant de nombreuses personnes qui se sont contentées d’observer la scène au lieu d’apporter aide et assistance à la victime », fustige-t-il. En rappelant qu’il s’agit de violences faites aux femmes.



Afin que la lumière soit définitivement faite sur cette affaire qui suscite la polémique, « le Ministre d’Etat, Ministre l’Intérieur, tout en condamnant avec vigueur cette barbarie a immédiatement instruit le Commandant en Chef des Forces de Police Nationale afin que l’auteur soit retrouvé, interpellé et qu’il réponde de son acte devant la loi », est-il indiqué dans le communiqué rendu public. Il revient donc au Général de division Serge Hervé Ngoma de faire diligence.