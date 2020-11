Gabon: Matha et Moussa Adamo reportent au 11 janvier 2021 l’opération de contrôle de véhicule

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time que Lambert Noël Matha et Michael Moussa Adamo, respectivement ministre en charge de l’Intérieur et ministre de la Défense nationale ont annoncé le report au 11 janvier 2021 de l’opération de contrôle de véhicule en circulation sur l’ensemble du territoire national. Ci-dessous in extenso ledit communiqué.

« Communiqué de presse

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et le ministre de la Défense nationale portent à la connaissance de tous les usagers de la route que l’opération de contrôle de véhicule en circulation initialement prévue le 20 novembre 2020 est repoussée au 11 janvier 2021.

Pour compter de cette date, tout conducteur de véhicule ne disposant pas de cadre grise et de permis de conduire (administratif, civile ou militaire) verra son véhicule immobilisé.

Ce report vise à permettre aux nombreux automobilistes à procéder aux opérations de régularisation.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et le ministre de la Défense nationale rappellent à toutes fins utiles que cette opération de doit donner lieu à un quelconque intéressement financier et mettent en garde les agents commis à l’exécution de celle face à tout manquement.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur

Le ministre de la Défense nationale ».