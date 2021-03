Gabon: Matha et Moussa Adamo invitent les forces de l’ordre à ne pas «répondre aux provocations»

C’est à la faveur d’un périple entamé à Franceville et Port-Gentil, que Lambert Noël Matha et Michael Moussa Adamo, respectivement ministre de l’Intérieur et ministre de la Défense nationale, ont tenu à apporter leur soutien aux forces de sécurité et de défense sur le terrain depuis un peu plus d’un an dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Occasion pour les membres du gouvernement d’inviter les agents de différents corps à ne pas céder aux provocations.

Après Franceville et Port-Gentil, les ministres sécuritaires étaient au contact des troupes dans les provinces de la Ngounié et la Nyanga. Là-bas, le message était le même,exprimer le soutien et les encouragements du chef suprême des FDS Ali Bongo Ondimba qui reconnaît le travail accompli par ces hommes et femmes depuis près d’un an.

A cet effet, si les membres du gouvernement ont reconnu la lassitude qui doit animer les troupes du fait des conditions de travail devenues difficiles, ils ont tenu à sensibiliser l’ensemble des hommes. Face aux dernières récriminations dont ils ont fait l’objet, Lambert Noël Matha et Michael Moussa Adamo ont invité les éléments des Forces de sécurité et de défense « à ne point répondre aux provocations de toute nature ».



Il faut dire que cette sortie intervient au moment où les Forces de défense et de sécurité essuient de nombreuses critiques de la part de l’opinion. Ce message s’inscrit dans la volonté du gouvernement de soutenir ces hommes et ces femmes actuellement en première ligne dans la stratégie de riposte contre la Covid-19.