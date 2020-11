Gabon: Matha et Moussa Adamo annoncent le lancement d’une opération de contrôle ce 20 novembre

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time que Lambert Noël Matha et Michael Moussa Adamo, respectivement ministre de l’Intérieur et ministre de la Défense nationale ont annoncé le lancement le vendredi 20 novembre 2020 d’une opération de de contrôle sécuritaire sur l’ensemble du territoire national. Menée par les forces de sécurité et de défense, cette opération concernera l’ensemble des véhicules circulant sur le territoire et devrait aboutir à la saisie des véhicules des personnes qui seront en infraction.

Ainsi, ladite opération concernera tous « les véhicules particuliers, administratifs, militaires, transport en commune et de toute représentation nationale et internationale ». Dans la foulée, les ministres rappellent que tout véhicule circulant sur le territoire national doit posséder toute la documentation essentielle notamment la carte crise et pour les conducteurs être détenteur des permis de conduire.

Le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Défense nationale ont pour ce faire martelé que « tout véhicule arrêté en infraction sera immédiatement saisi ». Espérons tout de même que la fermeté affichée par Lambert Noël Matha et Michael Moussa Adamo puisse s’exercer sur l’ensemble des usagers notamment des véhicules comme ceux de la Société gabonaise de transport (Sogatra) qui ne disposent pas d’assurance ou encore ceux à usage de taxi propriété de haut cadre de l’administration.