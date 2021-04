Gabon: Matha défend deux projets de loi devant les vénérables sénateurs

Le mardi 30 mars dernier, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur Lambert-Noël Matha a été auditionné par les vénérables sénateurs. Il était question pour le membre du gouvernement de soumettre à l’examen des membres de la Haute chambre du parlement deux projets de loi notamment celui autorisant la ratification de l’Ordonnance n°001/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant Loi Organique sur le Sénat et le projet de loi autorisant la ratification de l’Ordonnance n° 002/PR/2021 portant dispositions spéciales à l’élection des sénateurs.

C’est face aux sénateurs membres de la Commission des Lois et des Affaires administratives, Chargée des Droits de l’Homme que le membre du gouvernement a été auditionné sur les textes de lois en rapport avec le fonctionnement du Palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat et l’élection de ses Sénateurs. Deux projets de loi adoptés lors du Conseil des ministres du 22 janvier 2021.

Ainsi, le premier texte fixe le nombre des Sénateurs élus et le nombre des Sénateurs nommés, leurs indemnités, les modalités et conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités, des incompatibilités, des interdictions et de la déchéance. Le projet d’ordonnance portant dispositions spéciales à l’élection des Sénateurs quant à lui détermine, entre autres, les règles concernant le collège électoral et le mode de scrutin pour l’élection des Sénateurs.

L’examen de ces différents projets doit permettre non seulement un meilleur fonctionnement de l’institution dirigée par Lucie Milebou Aubusson mais surtout de s’accorder à la dernière révision de la Constitution.