Gabon: Matha appelle les forces de défense et de sécurité à privilégier la pédagogie et non la force

C’est lors d’une mission de travail conjointement menée avec le ministre de la Défense nationale Michael Moussa Adamo, le weekend écoulé dans les provinces de la Ngounié et la Nyanga, que le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur Lambert-Noël Matha, a tenu à sensibiliser les éléments de Forces de Défense et de Sécurité (FDS) face aux nombreux égarements et manquements constatés ces derniers temps. A cet effet, ils ont été invités à respecter leur serment de servir la Nation et de protéger les populations en faisant preuve de pédagogie au détriment de la force.

« Dans ce sacerdoce quotidien, un soldat doit demeurer droit, professionnel, avec beaucoup de sang froid et de discernement », a conseillé aux éléments de Forces de Défense et de Sécurité, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha. Et le membre du gouvernement d’ajouter, « les populations ne sont pas vos ennemis. Notre seul et unique ennemi commun est la Covid-19 et non les populations que vous devez protéger avec toute la dignité humaine ».

Face aux bavures et nombreux manquements constatés chez les éléments de Forces de Défense et de Sécurité accentués par la pandémie de Covid-19, les deux membres du gouvernement ont en effet tenu à sensibiliser les leurs, en les invitant à faire usage de pédagogie et non de la force. « Il faut privilégier la pédagogie et non la force, car même si notre devoir est de vous protéger, il ne faut pas perdre de vue qu’un soldat bien qu’étant sous le drapeau, reste d’abord un justiciable comme tout autre citoyen », a rappelé Lambert-Noël Matha.

Il convient de rappeler que cette mission conduite par les ministres de la Défense nationale Moussa Adamou et de l’Intérieur Lambert-Noël Matha, consistait à relayer aux Forces de Défense et de Sécurité, en première ligne depuis un an dans la riposte contre la Covid-19, un message de soutien et d’encouragement du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.