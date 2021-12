Gabon: Matha annonce la reprise de l’établissement des cartes nationales d’identité en 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

S’achemine–t-on vers la fin du calvaire pour des nombreux concitoyens non détenteurs de la Carte nationale d’identité? C’est du moins le sentiment qui ressort de la confirmation apportée par le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur Lambert-Noël Matha a précisé que l’établissement des cartes nationales d’identité reprendrait au cours des 3 premiers mois de l’année prochaine.

En effet, c’est au cours de son audition face aux sénateurs membres de la Commission des finances et des comptes économiques de la nation, que le membre du gouvernement a annoncé la reprise de l’établissement des cartes nationales d’identité (CNI). Une reprise qui intervient 7 ans après son arrêt.

Ainsi, dans le cadre de son département Lambert-Noël Matha a sollicité une enveloppe globale de 29,1 milliards de FCFA au titre de l’exercice budgétaire 2022. Une enveloppe qui devrait servir non seulement à la reprise de l’établissement des CNI mais aussi à « la restauration de l’autorité de l’État avec la réhabilitation des résidences et des bâtiments officiels et des équipements roulants, l’actualisation de la liste électorale avec ou sans élection ».

Il faut souligner que la suspension de l’établissement de la Carte nationale d’identité était intervenue à la suite des litiges avec l’entreprise adjudicataire chargée de sa conception. Cette nouvelle constitue un véritable ouf de soulagement pour plusieurs compatriotes qui ne savaient plus à quel saint se vouer.