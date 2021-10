Gabon: Matha annonce la phase répressive contre les citoyens inciviques

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 16 octobre dernier, le ministre d’État, ministre de l’Intérieur Lambert-Noël Matha a présidé une séance de travail avec les maires centraux et ceux d’arrondissement du Grand Libreville à savoir, Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum. Il était question pour le membre du gouvernement d’instruire et de responsabiliser ces derniers sur la question récurrente de l’insalubrité, annonçant une phase répressive contre tout contrevenant.

Face à la problématique de la gestion des ordures ménagères, le gouvernement semble avoir décidé de prendre ce problème à bras le corps. C’est dans cette optique que le ministre de l’Intérieur a tenu à entretenir les maires des communes de Libreville, Owendo, d’Akanda et de Ntoum sur la nécessité de régler de manière définitive cette situation.

Ainsi, Lambert Noël Matha a rappelé que « la nouvelle loi sur la décentralisation donne les pleins pouvoirs aux maires d’arrondissement dans la pré collecte et le ramassage des ordures ». Le ministre de l’Intérieur a pour ce faire indiqué que l’Etat entend octroyer une logistique adéquate, afin de venir à bout de ce phénomène dans le Grand Libreville.

Par ailleurs, le membre du gouvernement et les maires des communes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum se sont accordés à passer à la phase répressive pour dissuader les citoyens inciviques. « Nous avons tellement fait de sensibilisation, la répression va désormais agir. D’où la présence des forces de l’ordre puisqu’il faut le souligner dans chacune de nos villes, nous disposons d’une police municipale », a indiqué Jeanne Mbagou, maire d’Owendo.