Gabon: Massassi se satisfait de la réussite du Show des vacs malgré des incidents

Organisé sous le haut patronage du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, le concert populaire dénommé « le show des vacs » qui s’est tenu le samedi 23 juillet dernier au stade de Nzeng Ayong aura tenu toutes ses promesses à en croire le ministre délégué auprès du ministre de la Culture et des Arts, Max-samuel Oboumadjogo. Une position qui contraste avec la réalité des faits vécus par les spectateurs lors de cet événement qui a en effet enregistré plusieurs incidents.

Interrogé par Gabon 1ère, le membre du gouvernement s’est montré plus que satisfait de cet événement qui a réuni la crème de la scène artistique gabonaise. Il en tient pour preuve la mobilisation non seulement des artistes mais aussi des populations qui sont venues massivement assister à ce show après près de deux années d’interruption dues à la pandémie de covid-19.

Pour Max-Samuel Oboumadjogo, cette mobilisation est la preuve qu’il y a une adhésion naturelle de la population ainsi que des acteurs culturels. « Je suis très satisfait. Regardez la mobilisation, ça donne l’impression que c’est même le premier événement alors qu’il y a moins de 3 semaines seulement on a organisé 3 spectacles donc si on a autant de monde, autant d’artistes ça veut dire qu’il y a une adhésion naturelle et donc c’était attendu ». a-t-il déclaré.

Une sortie qui semble être loin de la réalité que les spectateurs ont vécu puisque lors de la diffusion du direct sur la page Facebook du ministère de la Culture et des Arts et à Gabon 1ère les téléspectateurs ainsi que les internautes ont pu constater des bousculades au terme de la prestation de l’artiste Amandine. Pis, de nombreux incidents ont émaillé cet événement notamment des disparitions, des vols et autres braquages.

Toute chose qui devrait interpeller les autorités gouvernementales sur la nécessité de la mise en place de mesures sécuritaires à l’intérieur et au abord des lieux de spectacle en vue d’éviter ce genre de couacs.