Gabon: «Massassi» nommé Ministre délégué à l’Enseignement supérieur

C’est à l’occasion de l’annonce de la composition du gouvernement ce mardi 8 mars 2022 17 juillet 2020 sur décret du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba que Max Samuel Oboumadjogo a été nommé ministre délégué auprès du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert de technologies, de la Culture et des Arts. Une promotion qui intervient après son entrée dans les rangs du Parti démocratique gabonais (PDG) en qualité de membre du bureau politique (MBP) du 3ème siège au département de la Sébé-Brikolo Okondja.

C’est une bombe pour les uns et une nomination logique pour les autres. En effet, après avoir effectué une entrée fracassante au sein du Parti démocratique gabonais en qualité de membre du bureau politique du 3ème siège du département de la Sébé-Brikolo Okondja dont il est originaire, Max Samuel Oboumadjogo plus connu sous le nom de scène « Massassi » ne cesse de croître. Puisque l’ancien rappeur dont la reconversion en homme politique est une succes story s’arroge le poste de Ministre délégué auprès du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert de technologies, de la Culture et des Arts.

Si le premier pan de son nouveau poste lui semblera étranger, ce dernier pourrait faire valoir son savoir-faire dans le domaine de l’art et la culture où ses anciens comparses l’attendent de pied ferme. Réputé fin négociateur, l’enfant d’Okondja et ancien leader vocal du mythique Hay’oe pourra être le point de jointure entre le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda et les partenaires sociaux. Le moins que l’on puisse dire c’est que le ministre de tutelle rencontre toutes les peines du monde à faire l’unanimité avec des décisions impopulaires. Vivement que ce renfort de poids ait l’effet escompté.