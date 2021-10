Gabon: Massassa et Moubelet Boubeya sur le point d’être évincés du gouvernement?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis plusieurs mois, des rumeurs persistantes font état d’un possible remaniement gouvernemental avec comme conséquence l’éviction de plusieurs ministres. Des évictions qui selon l’hebdomadaire La Loupe de ce vendredi 08 octobre 2021 pourraient toucher Pacôme Moubelet Boubeya et Vincent de Paul Massassa l’un pour sa gestion approximative de son departement ministeriel, l’autre pour une supposée tentative de corruption sur le premier ministre.

Les pronostics vont bon train au sein de l’opinion sur les personnalités qui pourraient être éjectées du gouvernement. Pour l’hebdomadaire La Loupe, les actuels ministres des Affaires étrangères et du Pétrole pourraient passer à la trappe au moment du grand bouleversement de l’équipe gouvernementale dont l’imminence est de plus en plus probable.

En effet, pour le cas Vincent de Paul Massassa, il se susurre que ce dernier pourrait passer par la case « Sans famille » après la tentative de corruption dont il se serait rendu coupable. Selon de nombreux médias c’est au cours du Conseil des ministre du 11 août dernier, que le chef du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda aurait évoqué les agissements de son ministre. Ce dernier, aurait dit-on voulu livrer au chef du gouvernement près de 300 millions de FCFA pour ses activités politiques dans l’Estuaire.

Des faits qui avaient fait grand bruit et qui pour de nombreux observateurs ne militeraient pas en faveur du maintien du natif de Franceville dans le prochain gouvernement. Ainsi, l’opinion est dans l’expectative de la suite de ce dossier qui n’a pas fini de faire couler beaucoup d’encre et de salive.



L’autre éviction, évoquée par l’hebdomadaire La Loupe, est celle du miraculé Pacome Moubelet Boubeya. Mis à l’amende durant l’ère Brice Laccruche Alihanga, ce dernier avait fait son come back au gouvernement en qualité de ministre des Affaires étrangères. Sauf que là bas, la gestion de ce dernier ne manque pas de susciter de vives critiques. « Son département ministériel s’est transformé en une géante foire matrimoniale où sa belle sœur Liliane Bulabula Wamusanza, bénéficie de toutes les attentions, contrairement aux autres représentations diplomatiques », relève La Loupe.