Gabon: Massassa engage un nouveau roadshow pour promouvoir le bassin sédimentaire

A quelques jours de la fin des enchères relatives au 12ème appel d’offres concernant les 35 blocs pétroliers mis en vente par l’Etat gabonais, le ministre chargé du Pétrole Vincent de Paul Massassa a décidé d’entamer un nouveau roadshow. Dans le but de promouvoir le bassin sédimentaire gabonais, celui-ci devrait le conduire à Houston au Texas, à Paris en France mais également à Genève en Suisse.

Un an et demi après un premier roadshow qui l’aura notamment conduit à Londres pour une participation à l’ouverture de la Conférence internationale « APPEX 2020 » réunissant alors les décideurs et investisseurs internationaux, le ministre gabonais du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures et des Mines, Vincent de Paul Massassa, a lancé une nouvelle campagne de vulgarisation à la fois du nouveau code pétrolier et du bassin sédimentaire.

Débutée le 23 juin dernier, cette nouvelle campagne qui vise principalement les investisseurs européens et américains avec pour but de présenter les opportunités d’exploration d’hydrocarbures au Gabon, devrait ainsi permettre au membre du gouvernement de mettre en perspective les 35 blocs pétroliers mis en vente dans le cadre du 12eme appel d’offres. Un appel d’offres qui on le rappelle s’achève le 30 juin prochain.

Faisant suite à la participation du pays au Forum de Saint Petersburg qui aura notamment permis de créer « une passerelle pour les investisseurs russes », mais également à la 4ème édition du Sommet international du pétrole au Nigéria, ce roadshow devrait donc offrir l’occasion à Vincent de Paul Massassa, de mettre en relief les spécificités d’un bassin sédimentaire présenté comme l’un des plus attractifs du continent.