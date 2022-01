Gabon-Maroc: une confrontation qui tourne très souvent à l’avantage des Panthères

Ecouter cet article Ecouter cet article

Opposés aux Lions de l’Atlas du Maroc ce mardi pour le compte de la troisième et dernière journée des phases de poules, les Panthères du Gabon rencontrent un adversaire qu’ils connaissent bien. Il faut dire qu’entre le 15 janvier 2006 et le 15 octobre 2019, les deux équipes se sont affrontées à neuf reprises. Neuf matchs au cours desquels, les Panthères l’ont emporté à quatre reprises en marquant à chaque fois au moins trois buts.

Journée décisive ce mardi pour les Panthères du Gabon. Après deux premières journées intéressantes ponctuées par une victoire face aux Comores et un match nul face au Ghana, les joueurs de Patrice Neveu affrontent des Lions de l’Atlas qu’ils connaissent très bien puisqu’ils les ont affronté à neuf reprises au cours des 13 dernières années. 9 matchs qui ont le plus souvent tournés à l’avantage de l’équipe gabonaise.

En effet, s’ils ont perdu la toute première confrontation en novembre 2006, les joueurs gabonais l’ont ensuite emporté sur les trois suivantes (1-2, 3-1 et 3-2), dont une fois à Libreville au stade de l’Amitié, lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2012. Enchaînant par la suite trois matchs nuls (1-1, 0-0, 0-0), les deux équipes ont remis le couvert pour deux nouvelles confrontations entre 2017 et 2019, qui se sont soldées par 1 victoire du Maroc (3-0) et une du Gabon (2-3).

Si ce soir l’enjeu est moindre du côté du Maroc déjà qualifié, les Panthères auront à cœur de leur côté, de les faire tomber une nouvelle fois pour s’assurer de finir premier du groupe C en dépit de l’absence de Pierre Emerick Aubameyang. A noter que dans le même temps, le Ghana tenu en échec par le Gabon lors de la deuxième journée, affrontera les Comores, en espérant un faux pas des poulains de Neveu.