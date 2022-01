Gabon-Maroc: les Panthères mènent à la mi temps grâce à Jim Allevinah

Ecouter cet article Ecouter cet article

Opposés au Maroc ce mardi 18 janvier pour le compte de la troisième et dernière journée des phases de poule du groupe C, les Panthères du Gabon réalisent pour l’instant un match plein. Devant au score à la mi-temps grâce à un nouveau but de l’intenable Jim Allevinah, les poulains de Patrice Neveu sont une nouvelle fois héroïques multipliant les occasions franches, dans un stade Ahmadou Ahidjo acquis à leur cause.