Gabon-Maroc: le renforcement de la coopération au coeur de l’échange entre Moubelet Boubeya et Abdellah Sbihi

Ce mercredi 07 avril 2021, le ministre des Affaires étrangères Pacôme Moubelet Boubeya a reçu en audience à son cabinet l’ambassadeur du Royaume du Maroc Abdellah Sbihi. Il était question lors de cette rencontre de faire le point des relations bilatérales entre le Gabon et le royaume chérifien notamment sur le plan politique, économique, mais surtout de la formation professionnelle.

Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays, conformément aux aspirations du chef de l’Etat gabonais Ali Bongo Ondimba et du Roi du Maroc Mohammed VI était l’occasion pour le diplomate de saluer le soutien du Gabon notamment sur la question du Sahara Marocain. En effet, cet échange intervient un peu plus de quatre mois après la Conférence ministérielle en soutien au plan d’autonomie sous souveraineté du Maroc à laquelle avait pris part le membre du gouvernement.

Lors de cette audience, Pacôme Moubelet Boubeya et Abdellah Sbihi ont discuter des différents domaines dans lesquels les deux Etats entretiennent de bonnes relations de coopération notamment sur le plan économique perceptible avec les nombreux investissements réalisés par le Royaume et qui ont généré des milliers d’emplois au Gabon ces dernières années. Il s’agit notamment de Gabon Télécom qui constitue aujourd’hui un fleuron de l’économie gabonaise, auquel il faut ajouter plus particulièrement l’Union Gabonaise de Banque (UGB) et Ciments de l’Afrique (CIMAF).

La coopération entre le Gabon et le Royaume du Maroc est également visible en matière de formation. En effet, c’est près de 150 bourses qui sont offertes chaque année par le Royaume pour l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. Sur le plan infrastructurel, on note le financement de plusieurs projets sociaux économiques notamment un Centre de formation professionnelle, deux centres pour la prise en charge d’enfants autistes et trisomiques ainsi que 4 centres d’hémodialyse.

Ainsi, au vue de l’ensemble de ses réalisations le ministre des Affaires étrangères Pacôme Moubelet Boubeya et l’ambassadeur du Maroc au Gabon Abdellah Sbihi ont plaidé pour un développement plus accrue des relations entre les deux pays surtout que la marocaine constituée de plus de 2 000 marocains est parfaitement intégrés dans la société gabonaise.