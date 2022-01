Gabon-Maroc: Aaron Boupendza, l’homme-clé de la rencontre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Auteur d’un but venu d’ailleurs lors de la première journée face aux Comores, Aaron Boupendza est clairement celui qui peut faire tourner la rencontre de ce soir à l’avantage du Gabon. Buteur lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, l’ancien girondin de Bordeaux devra éclabousser la rencontre de son talent et surtout de sa belle frappe du gauche, qui devrait faire des étincelles face à la charnière marocaine.

Meilleur buteur du championnat lors de sa première et unique saison en Turquie, Aaron Boupendza aura marqué les esprits. Serial buteur, celui qui avait claqué la porte des girondins de bordeaux mal en point cette saison encore, devrait faire des étincelles face aux Lions de l’Atlas.

En effet, déjà auteur d’un but et non des moindres dans la plus prestigieuse compétition continentale, le joueur formé au CF Mounana est sans aucun doute l’arme offensive numéro un du côté des Panthères. Des Panthères qui auront à cœur de faire vibrer un public qui devrait être en nombre ce soir au stade Ahmadou Ahidjo.

Désormais attendu comme le successeur de Pierre Emerick Aubameyang dont l’avenir en sélection semble s’écrire en pointillés, l’enfant de Moanda qui vit sa première Coupe d’Afrique, devrait donc dès ce soir inscrire son nom en lettre d’or dans l’histoire du football gabonais, lui qui s’est fixé l’objectif d’inscrire au moins trois buts dans cette 33ème édition.