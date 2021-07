Gabon-Maroc: 3ème caravane médico-chirurgicale du 09 au 16 juillet

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong s’est entretenu, ce mercredi 07 juillet 2021, avec l’ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdellah Sbihi. Cette rencontre au sommet inscrite dans le cadre de l’organisation de la 3ème caravane médico-chirurgicale Sud-Sud sur les pathologies d’Endo-urologie a permis de définir les modalités d’organisation de cette initiative prévue se dérouler du 9 au 16 juillet 2021 dans notre pays.

Guy Patrick Obiang Ndong et Abdellah Sbihi, respectivement ministre gabonais en charge de la Santé et ambassadeur du Maroc, ont passé au crible les paramètres techniques et opérationnels liés à l’organisation de la 3ème caravane médico-chirurgicale du 9 au 16 juillet 2021. Conduite par l’Association marocaine d’endo-urologie, cette action sanitaire et humanitaire vise à renforcer davantage la coopération bilatérale entre ces deux nations sœurs dans le domaine de la santé.

Pour les initiateurs dudit projet, le but est d’inverser la courbe des évacuations des patients vers l’étranger en optimisant la stratégie de prise en charge locale pour ce qui est des interventions chirurgicales. Pour ce faire, les autorités publiques compétentes ambitionnent de former des médecins gabonais dans ce secteur qui en nécessite grandement. Nul doute que cette édition de la caravane médico-chirurgicale Sud-Sud va permettre un partage d’expériences avec les équipes d’urologues internationaux plus aguerris.

Pour information, cette initiative est orientée vers les personnes nécessiteuses évoluant dans les zones reculées et très souvent privées d’une prise en charge médicale adaptée à leurs besoins. Rappelons que l’endo-urologie désigne l’ensemble de techniques interventionnelles pratiquées sur les voies urinaires hautes et basses notamment le rein, l’urètre, la prostate et la vessie. Vivement que cette caravane tienne toutes ses promesses pour le bien des populations qui ne demandent qu’à être en bonne santé.