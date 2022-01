Gabon: Marie-Ange N’dongou nommée PCA de la BICIG

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ancienne Directrice Générale adjointe de BGFIBank Gabon, Marie-Ange N’dongou a été nommée ce lundi 3 janvier 2022, PCA de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (BICIG). Au terme d’un conseil des ministres qui aura une nouvelle fois créé la polémique du fait de nouvelles mesures restrictions liées au Covid-19, celle qui a notamment assuré l’intérim de Patricia Manon après son départ en 2015, sera donc désormais chargée d’organiser et diriger les travaux du conseil d’une banque en pleine reconstruction.

Un peu moins d’un mois après l’officialisation de son rachat par le groupe ivoirien Atlantic Financial Group (AFG CEA), dont la holding Atlantic Business International (ABI) est désormais détenue à plus de 75% par le groupe marocain Banque populaire, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (BICIG) poursuit sa reconstruction. Après la nomination de Bene Sammarie en qualité de nouveau directeur général, la banque historique gabonaise vient de se voir attribuer un nouveau PCA.

En effet, en marge du conseil des ministres de ce lundi 3 janvier 2022, c’est Marie-Ange N’dongou, ancienne Directrice Générale adjointe de BGFIBank Gabon qui a été plébiscitée par l’exécutif. Celle qui avait notamment assuré l’intérim de Patricia Manon lors du départ de celle-ci en 2015, devra donc désormais organiser et diriger les travaux du conseil d’administration d’une banque qui opère peu à peu sa mue dans un environnement toujours autant contraignant du fait des effets néfastes de la covid-19.

Expérimentée, Marie Ange N’dongou qui jouit de la reconnaissance du monde des affaires, devra donc désormais veiller au bon fonctionnement des organes d’une banque qui reste sur d’excellentes performances grâce au processus de digitalisation et de traitement de ses opérations puisqu’au 31 décembre 2020, l’ancienne filiale de BNP Paribas occupe le 2ème rang bancaire du marché local avec un total bilan de près de 570 milliards de FCFA contre 395 milliards un an plus tôt soit une progression de 44%, pour un résultat net de près de 12 milliards de FCFA.