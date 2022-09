Gabon: Marcel Libama appelle au boycott de la rentrée «précipitée»

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais de sa page Facebook, que le conseiller stratégique de la Convention nationale des syndicats de l’éducation (Conasysed), est revenu sur la rentrée scolaire 2022-2023 qui pointe à l’horizon. Ainsi, Marcel Libama a indiqué que celle-ci ne saurait avoir lieu après seulement deux mois de vacances et, fort de cette conviction, il appelle les enseignants à boycotter le début des cours en ne se présentant pas à leur lieu de travail le 5 septembre prochain, date fixée par les pouvoirs publics.

S’achemine-t-on vers un nouveau mouvement de grève au sein de l’Éducation nationale ? C’est du moins ce qu’a laissé entendre le conseiller stratégique de la Conasysed. En effet, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook le dimanche 28 août dernier, Marcel Libama a fustigé le début précoce de l’année scolaire 2022-2023. Pour ce dernier, la reprise des cours est conditionnée par les prochaines échéances présidentielles.

Un choix qui n’aurait pas permis aussi bien aux enseignants qu’aux apprenants de se reposer au maximum. « Il est, pour nous, inadmissible d’accepter cette rentrée précipitée, d’où mon invitation, aux enseignantes et enseignants, à boycotter cette rentrée pour des raisons politiques. Je rappelle que les vacances ne sont pas un luxe mais un élément pédagogique; c’est un temps qui est donné aux enseignants et élèves pour se reposer, afin de préparer l’année scolaire suivante », a déclaré Marcel Libama.

Occasion pour le conseiller stratégique de la Conasysed de fustiger cette reprise déjà ponctuée d’incohérences et de dysfonctionnements au vu de la non-publication des affectations et nominations. « Nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire et nous ne savons pas exactement où nous serons en poste ». Une sortie qui espérons-le, ne viendra pas perturber le calendrier des cours et la rentrée prévue pour le lundi 5 septembre prochain.