Gabon: Marc Tchango plaide pour un renforcement du PDG sur le terrain

Dans le cadre de sa tournée provinciale entamée le 19 juin dernier, le Secrétaire Provincial du Parti démocratique gabonais (PDG) était ce samedi 03 juillet 2021 dans le quatrième arrondissement de Port-Gentil. Occasion pour l’un des Membres du bureau politique (MBP) du parti au pouvoir dans la circonscription citée, Marc Logan Tchango, d’interpeller les militantes et militants sur la nécessité « de faire preuve de discipline, de loyauté, d’ardeur dans l’effort, pour enraciner durablement dans la société gabonaise les valeurs de Dialogue, de Tolérance et de Paix ».

Après le 1er et le 2ème arrondissement de la Cité pétrolière, le Secrétaire Provincial du « Parti de masses » était dans le 4ème arrondissement de la commune de Port Gentil. Une descente qui avait pour objectif de prendre langue avec la base politique de cette circonscription mais surtout de redynamiser sa présence au sein de cette partie de la ville de sable.

Occasion pour le membre du Bureau Politique Marc Logan Tchango, par ailleurs Conseiller spécial du Président de la République, de saluer cette initiative qui a pour but de jauger l’état de santé des structures de base du parti. Une action qui intervient à un peu plus de deux ans des prochaines échéances électorales et plus particulièrement de l’élection présidentielle de 2023.

A cet effet, l’ancien candidat à l’élection législative d’octobre 2018 a rappelé l’urgence de prendre en compte les préoccupations des militants du 4ème arrondissement. « Les attentes sont nombreuses. Elles sont d’ordre moral, matériel, elles s’expriment en termes de besoins. Besoin de formation. Besoin d’un encadrement plus assidu et souvent, besoin d’une plus grande considération », a-t-il indiqué.

Il a en outre rappelé son invitation lancée en juin dernier aux structures de base du parti, consistant à établir « des plans d’action mensuels destinés à renforcer notre présence sur le terrain, aux côtés de nos compatriotes ». « En politique, la proximité est le plus grand facteur de légitimation, et nous ne serons légitimes qu’aussi longtemps que nous resterons proches des Gabonais ordinaires. Nous ne réussirons ce pari qu’avec la pleine implication de tous les cadres du Parti, élus nationaux et élus locaux, dans notre arrondissement, pour faire vivre nos Fédérations, nos Sections et nos Comités », a martelé Marc Logan Tchango.