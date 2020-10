Gabon: Marc Tchango fustige la roublardise des entreprises concernées par les «Fausses dettes»

La découverte il y a quelques semaines de « fausses dettes » d’un montant de 240 milliards de FCFA n’a pas fini de susciter des réactions au sein de l’opinion. La dernière en date est celle du Conseiller spécial du président de la République Marc Tchango qui, dans une publication sur son compte Facebook, a salué le travail abattu par la Taskforce sur la dette intérieure qui selon lui a permis d’éviter « un scandale financier de grande ampleur ».

Si d’entrée de jeu, le jeune leader politique a rappelé les enjeux de la mise en place de la Taskforce sur la dette intérieure, il n’a pas manqué de souligner que l’annulation de cette dette de près de 200 milliards de FCFA s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics d’assainissement des finances publiques. Marc Tchango a relevé que ces « entreprises qui ne se sont jamais acquittées de leurs obligations contractuelles mais demandaient tout de même à être payées » avaient sans aucun doute la volonté d’abuser du contribuable gabonais.

L’ancien candidat à l’élection législative à Port-Gentil, a indiqué que le travail effectué par la Taskforce aura permis d’éviter « un scandale financier de grande ampleur ». « Il nous revient de saluer et d’encourager les efforts de la Taskforce; car ils portent le témoignage de la volonté des plus hautes autorités du pays de rationaliser la gestion des deniers publics et de lutter contre la gabegie financière sous toutes ses formes », a indiqué Marc Tchango.

Dans le même élan, il a plaidé pour la poursuite des efforts afin d’inculquer à chaque citoyen « la rigueur et l’intransigeance dans la gestion des affaires de la cité ». « La bonne gestion de la dette intérieure est pour un pays un levier possible d’affermissement de son tissu économique. C’est là une priorité pour nous, compte-tenu du contexte actuel, marqué par la pandémie de Covid-19, qui pèse lourdement sur de nombreux compatriotes et opérateurs économiques aujourd’hui asphyxiés », a-t-il soutenu.