Gabon: Manitou s’insurge contre ses détracteurs  

C’est par le truchement d’une publication sur sa page Facebook, le vendredi 15 avril 2022 que l’humoriste gabonais Manitou s’est exprimé à cœur ouvert afin de rassurer ses fans. Occasion pour le producteur de donner son point de vue sur la cabale médiatique qui a eu lieu sur la toile à son sujet.

En effet, depuis les propos énoncés par le jeune humoriste web Chambre à louer sur le plateau de Peopl’Emik en mars dernier « Je pense que Manitou bloque ses artistes » la toile a été l’objet de toutes sortes de commentaires. Une véritable cabale numérique est née entre les internautes et d’autres acteurs du show biz gabonais à la suite des dires de l’humoriste web.

Pour sa part, le producteur Manitou était dans un silence assourdissant jusqu’au vendredi 15 avril. Le chef des « Manitos » a jugé bon de faire taire la polémique. « Je ne suis plus en contrat avec aucun humoriste depuis deux ans déjà » a-t-il déclaré. Une déclaration qui selon lui devrait laver ses mains dans cette polémique dans laquelle il a été accusé de « bloquer les jeunes talents ».

« Je pense donc que deux ans sont largement suffisants pour permettre à un humoriste que je bloquais ou qui se sentait bloqué par moi de percer ailleurs » a-t-il martelé. Des déclarations qui laissent entendre que les ex recrues de la Man Prod ont bel et bien leurs carrières en main depuis plus de 12 mois. Il faut dire que depuis que la toile s’enflamme sur le sujet, aucun des anciens poulains de Manitou n’a fait de sortie officielle.

In fine, le manito’s en chef a ajouté « À tous ceux que j’ai ‘bloqués‘, pardonnez-moi s’il vous plaît, car je croyais bien faire en vous communiquant mon modeste savoir, vous en considérant comme miens » a-t-il déclaré. Gageons que les propos de l’humoriste et producteur sauront calmer les ardeurs de ses détracteurs et que seul son talent sera mis en valeur.