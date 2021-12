Gabon: Manitou remporte le Prix RFI Talents du rire 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Jury du Prix RFI Talents du Rire consacré à l’humour a dévoilé ce jeudi 9 décembre 2021, le vainqueur de la 7ème édition du Prix RFI Talents du Rire. Au nombre des 10 humoristes d’Afrique en lice pour la ligne finale, l’humoriste Manitou a été désigné comme la meilleure découverte humoristique de l’année sur le «continent francophone».

Le jury du Prix RFI Talents du rire 2021 a rendu son verdict ce 9 décembre. Et c’est le Gabonais Manitou qui a occupé la plus haute marche du podium. Il recevra son prix le 11 décembre à Niamey, lors de la soirée de la première édition des Awards du rire africain (ARA).

Manitou se voit ainsi aujourd’hui couronné après de nombreuses années de travail, de sacrifices pour l’aboutissement de son œuvre. Il a quasiment été le seul humoriste gabonais, en dehors d’Omar Defunzu, à représenter le Gabon à l’international et à faire briller le vert-jaune-bleu sur la scène comique.

Initié par l’humoriste Mamane, chroniqueur et promoteur du Gondwana-City, en collaboration avec RFI, le prix RFI Talents du Rire s’est donné la mission de promouvoir et récompenser les talents de l’humour d’Afrique francophone, de l’Océan Indien et des Caraïbes.