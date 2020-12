Gabon: Manitou parmi les 10 nominés du Prix RFI Talents du Rire

Le Jury du Prix RFI Talents du Rire consacré à l’humour a dévoilé ce mercredi 16 décembre 2020, la liste des 10 candidats nominés pour la finale. Au nombre de ces humoristes d’Afrique en lice pour la ligne finale, on note la présence de Manitou pour représenter le Gabon.

Initié par l’humoriste Mamane, chroniqueur et promoteur du Gondwana-City, en collaboration avec RFI, le prix RFI Talents du Rire s’est donné la mission de promouvoir et récompenser les talents de l’humour d’Afrique francophone, de l’Océan Indien et des Caraïbes. Ouvert depuis octobre dernier, les finalistes de la 6ème édition sont désormais connus.

10 candidats, parmi lesquels le Gabonais Manitou, seront soumis au vote d’un jury spécialisé pour tenter de ravir le Prix et obtenir ainsi la carte d’accès à la scène de spectacle lors du Festival Abidjan Capitale du Rire 2020 qui se tiendra en Côte d’Ivoire dans les tout prochains jours.

Pour Manitou, déjà nominé en 2019 avec Yann Coco, l’engouement est perceptible, tant l’artiste veut montrer son savoir-faire en la matière et représenter valablement son pays. « C’est avec une joie immense que je vous annonce ma nomination au Prix RFI Talents du rire (…)Par cette nomination le drapeau du Gabon est encore hissé parmi les meilleurs talents du rire francophone. Merci mon Dieu pour toutes tes grâces et le soutien des fans », a-t-il indiqué.

Notons que le lauréat du Prix RFI Talents du Rire sera l’heureux bénéficiaire d’un chèque de 4000 euros, soit environ 2,5 millions pour le développement de sa carrière.