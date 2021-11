Gabon: «Mami Wata, Le Mystère d’Iveza» désigné meilleure série télévisée au festival Ecrans Noirs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le festival « Ecrans Noirs » de Yaoundé au Cameroun qui a eu lieu du 17 au 27 Novembre 2021 a dévoilé ses résultats. Pour cette édition 2021, la réalisatrice gabonaise Samantha Biffot a atteint la première place du podium pour le prix de la meilleure série avec son oeuvre « Mami Wata, Le Mystère d’Iveza »

Parmi les participants, la réalisatrice gabonaise Samantha Biffot a su tirer son épingle du jeu. Ainsi, la cinéaste qui a concouru dans la catégorie de la meilleure série avec son œuvre « Mami Wata: le mystère d'Iveza » a occupé la première place.

Un titre qui vient récompenser les efforts de la jeune cinéaste et pour lequel Sana Sionné, la Directrice générale de Canal+ Gabon n’a pas manqué de réagir. « C’est une très bonne nouvelle après le 2ème prix de la catégorie remportée au dernier festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) » a-t-elle déclaré. Assurément une bonne nouvelle pour le cinéma gabonais reconnu à l’international par ses pairs.

Après seulement deux semaines de diffusion, la série gagne déjà une forte audience sur tout le continent et même au-delà. A travers cette série sur fond de polar fantastique, Samantha Biffot entraîne les téléspectateurs dans les profondeurs tout en dévoilant le secret de Mami Wata. Un succès largement mérité au vu de la qualité de l’œuvre et pour lequel le public pourrait d’ores et déjà réclamé une saison 2.