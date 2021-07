Gabon: Malika Bongo au chevet des populations de Djouori-Agnili

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre des traditionnels comptes rendus parlementaires, le député du département de Djouri-Agnili dans la province du Haut- Ogooué Malika Bongo Ondimba est allé au contact des populations de sa circonscription électorale. Occasion pour cette dernière de faire un point des travaux parlementaires de la première session de l’Assemblée nationale mais aussi d’apporter un soutien à ses concitoyens.

C’est dans le respect strict des mesures barrières rendues obligatoires par la crise sanitaire liée à la propagation du covid-19 que le premier responsable politique du département Djouori-Agnili a tenu à échanger avec ses électeurs. Au menu de cette rencontre qui s’est voulue conviviale, le compte rendu parlementaire de la dernière session à l’Assemblée nationale.

Ainsi de Bongoville, à Souba en passant par Kabaga Malika Bongo Ondimba a edifié ses electeurs sur l’adoption d’une trentaine de projets de loi dont ceux portant sur le renforcement de la lutte contre la violence faite aux femmes, la reforme des délais de déclaration des naissances ou encore le projet de loi de finances rectificative (LFR). Soucieux de répondre également aux préoccupations des populations dans ce contexte de crise, le député a procédé à la remise d’un important lot de médicaments dans les différents centres médicaux que compte ces localités.

Par ailleurs, l’actuel député du siège de Djouori-Agnili a tenu à effectuer une visite sur le site du projet agricole d’Ofouma qui selon l’élu « avance à grand pas» et qui d’après la société agricole for africa devrait contribuer à créer plus de 2000 emplois dans la région.