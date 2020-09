Gabon: malgré un contexte marqué par la Covid-19, Comilog réalise de bonnes performances

C’est par le biais d’un communiqué de presse parvenu à Gabon Media Time, que la filiale gabonaise du géant minier Eramet, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), a dévoilé le compte-rendu de son conseil d’administration tenu ce mercredi 23 septembre 2020 à Moanda dans la province du Haut-Ogooué. Ainsi, au cours du premier semestre de cette année, Comilog a réalisé de « bonnes performances » avec une production qui s’est établie à 2,8 Mt soit plus de 31% par rapport au 1er semestre 2019. Ci-dessous l’intégralité du communiqué de presse.

« Communiqué de presse

Un Conseil d’Administration de la Compagnie Minière de l’Ogooué (COMILOG) s’est tenu par visio conférence, ce mercredi 23 septembre 2020, sous la présidence de M. Martial Rufin MOUSSAVOU. Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour parmi lesquels :

I / LES RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2020

Malgré une crise sanitaire mondiale sans précédent, Comilog a enregistré de bonnes performances au cours du 1er semestre avec une production de 2,8 Mt soit + de 31% par rapport au 1er semestre 2019.

Le prix de vente du minerai a enregistré une forte baisse au cours de ce 1er semestre par rapport au 1er semestre 2019, conséquence de l’impact de la crise sanitaire sur les marchés. Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 338,6 milliards de F.CFA, en retrait de 5,5 milliards de F.CFA, par rapport au 1er semestre 2019 et cela, malgré la forte hausse de la production.

II / L’ACTIVITE :

Grâce à la transformation en cours de l’entreprise et à une gestion rigoureuse de la crise sanitaire qui s’est accompagnée de mesures fortes pour préserver la santé des collaborateurs, le 1er semestre 2020 est marqué par une bonne résilience de l’activité minière. Comilog, avec la mobilisation de l’ensemble de ses équipes, de la production à la commercialisation, a su maîtriser l’impact sur son exploitation.

Le traitement par voie sèche sur le plateau Bangombé a permis d’augmenter la production de minerai en plaçant l’entreprise au 1er rang des producteurs mondiaux de manganèse au 2ème trimestre.

Ce 1er semestre a également été marqué par l’élaboration d’un plan de redressement des activités du complexe métallurgique de Moanda, notamment pour le manganèse métal (EMM), actif en forte perte depuis son démarrage en 2015.

A cet effet, le Conseil d’Administration de Comilog a décidé d’un changement de cap stratégique en optant pour une transformation des activités d’EMM vers la production d’oxyde de manganèse (MnO), adapté au marché actuel et créateur de valeur.

La production de MnO combinée à l’amélioration des performances de l’activité silico manganèse permettra de garantir un avenir pérenne au complexe métallurgique de Moanda.

Cette évolution structurelle et stratégique s’opérera sans perte d’emploi et permettra au CMM de connaître une performance économique rentable et durable.

Dans le cadre du projet d’extension de la mine de Moanda, le 1er semestre aura été marqué par la mise en œuvre des préparatifs en vue du démarrage de l’exploitation sur le plateau Okouma, conformément aux décisions des Conseils d’Administrations précédents.

III / UNE FORTE EMPREINTE SOCIETALE :

Le premier semestre 2020 aura été marqué par un fort engagement sociétal de la Comilog. Les travaux sur les voiries de Moanda se sont poursuivis pour un coût de 4,3 milliards F.CFA, la mise en service officielle est prévue début octobre 2020. Les travaux de construction de l’usine de pavés de Moanda ont également bien avancé, la livraison est prévue fin décembre 2020.

Sur le plan sanitaire, le 1er semestre est marqué par l’installation à Moanda du Samu social gabonais. Cela fait suite à la signature d’une convention de financement dont l’enjeu était de renforcer l’offre sanitaire au profit des populations de la Lébombi-Leyou et du département de Lékoko.

D’autre part, le point saillant du 1er semestre aura été la forte implication de Comilog et du groupe Eramet dans la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 en allouant une enveloppe de 3 milliards de francs CFA, au profit des populations du Gabon, en particulier de la province du Haut-Ogooué et de Moanda, de ses salariés et de ses partenaires.

Cet engagement multiforme a permis des donations d’équipements de protection individuelle pour les personnels de santé pour tout le Gabon, l’offre de kits alimentaires aux populations vulnérables de la province du Haut-Ogooué, la mise aux normes des infrastructures sanitaires de Franceville et de Moanda.

Ce soutien s’est également matérialisé par le financement d’une équipe médicale internationale spécialisée dans la lutte contre la Covid-19 ainsi que du matériel médical spécifique, installée à Franceville pour une durée de 3 mois.

Contact Presse :

André Massard : andre.massard@eramet-comilog.com

Urbain Yenault : urbain.yenault@eramet-comilog.com »