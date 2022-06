Gabon: malgré des lois plus sévères, les violences conjugales toujours d’actualité

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les violences conjugales sont des actes qui portent atteinte à l’intégrité physique et morale des individus et semblent très répandues dans la société gabonaise. En effet, comment justifier la récurrence de ces multiples actes de violence dans les couples largement relayés ces dernières semaines sur la toile et dans médias alors qu’une batterie de mesures ont été prises pour enrayer ce phénomène.

En l’espace de deux semaines, plusieurs faits divers en rapport avec les violences conjugales ont inondé la toile. Une situation qui suscite des questionnements alors que la loi condamne de facto les coups et blessures et autres agressions envers son ou sa conjointe.

Dans l’actualité, les exemples sont légion. C’est le cas notamment de cet homme qui a causé un traumatisme oculaire et coupé une oreille à sa petite amie, ou encore cet homme qui a poignardé sa petite amie par le dos, la faisant passer ainsi de vie à trépas ou encore cette femme qui a oté la vie de son mari à l’aide d’un chevron à Moabi. Autant d’exemples de violences conjugales, et d’actes cruels que des individus sous l’impulsion de la jalousie commettent en balayant du revers de la main les lois qui punissent et condamnent ces agissements.

En dépit des différentes mesures adoptées, il serait judicieux de rappeler aux personnes qui s’engagent dans des idylles amoureuses de privilégier la sagesse et pratiquer beaucoup la maîtrise de soi afin de ne point devenir un potentiel meurtrier, mais surtout lorsqu’il n’y a plus d’entente il vaudrait mieux se retirer dans le calme et tourner la page, au risque de voir la justice se charger de nous le rappeler par le biais de sanctions seront extrêmement lourdes.

Géneviève Dewuno