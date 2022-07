Gabon: malgré 10 mois d’impayés de salaires, les agents de Téléafrica toujours en service

Ecouter cet article Ecouter cet article

Voilà plusieurs mois maintenant que les agents de Télé Africa élèvent la voix pour attirer l’attention des autorités sur les conditions précaires dans lesquelles ils travaillent ainsi que les dysfonctionnements auxquels ils font face. En effet, depuis 10 mois, ces derniers n’ont pas perçu leurs salaires malgré les nombreuses promesses de leur administration. Une situation qui n’a pas ébranlé le professionnalisme de ces journalistes qui continuent malgré tout d’assurer leur service et d’informer les populations.

Acteur majeur de la communication, le média Télé Africa permet à des milliers de compatriotes d’être informés chaque jour. Seulement, depuis de nombreuses semaines, la situation tend à changer. Et pour cause, les agents sont confrontés depuis 10 mois à une précarité extrême en raison du non-paiement de leurs salaires mais aussi des mauvaises conditions de travail. Un traitement imputable à la tutelle qui met à mal la vie du personnel mais également le fonctionnement de cette entreprise.

Si jusqu’alors, les agents de ce média ne sont pas encore entrés en grève ou n’ont pas organisé de manifestations pour dénoncer la situation, c’est juste parce qu’ils ne veulent pas « nuire à la réputation et à l’honneur des promoteurs et par ricochet du chef de l’État. Les employés sont là, abandonnés, espérant et ne voulant pas souiller l’image honorable du chef », a déclaré sous anonymat l’un des employés à nos confrères de Gabon Review.

Globalement, les employés totalisent 10 mois sans salaire. « Les employés ne survivent que grâce aux toutes petites recettes publicitaires et autres dons qui arrivent à l’entreprise. Parce que pour accéder même au portefeuille des annonceurs, c’est difficile et on ne sait pas ce qu’il se passe. Beaucoup sont aujourd’hui submergés par les dettes. Cependant, chaque travailleur s’emploie à respecter son devoir professionnel, à faire correctement son boulot et rentre chez lui » a ajouté un agent de Téléafrica.

Les agents de Télé Africa disent avoir entrepris toutes les démarches auprès de leur tutelle et ce depuis 10 mois pour d’éventuelles explications mais pour l’heure, aucune réponse n’a été fournie malgré les nombreux courriers adressés à la tutelle. Une situation de précarité dans laquelle devrait intervenir le Syndicat national des professionnels de la communication (Syprocom) afin que des solutions concrètes soient trouvées, tant sur le plan professionnel que personnel.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir plus d'actualités, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'inscris