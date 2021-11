Gabon: Maitre Davy Mbembo Mouandza nommé au sein des instances décisionnelles du Taekwondo continental

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’ascension de l’ancien capitaine des Panthères Taekwondo au sein des instances internationales de la dite discipline vient de franchir une nouvelle étape. Passé Class 2 dans la hiérarchie de l’arbitrage international en début d’année (mars 2021), le juge-arbitre international gabonais vient de prendre à nouveau du galon, non pas un, mais deux.

En effet, ce 28 novembre 2021 Maitre Davy Mbembo-Mouandza a été élevé au rang de Membre du Comité d’Arbitrage de l’Union Africaine de Taekwondo (AFTU), et dans le même temps à un jour d’intervalle, il s’est vu nommé Vice-président de la Zone 4 de la Confédération Africaine de Police de Taekwondo (APATC). Une double promotion qui vient consacrer le parcours jalonné de succès d’un passionné de Taekwondo passé de compétiteur intraitable à arbitre de renom jusqu’à se hisser dans le Top 100 des juges-arbitres internationaux.

Le juge-arbitre gabonais a été nommé pour un mandat 2 ans à la tête du comité d’arbitrage, comme l’indique la correspondance du président de l’AFTU Idé Issaka. Il aura comme objectif de développer et promouvoir un peu plus la discipline du Taekwondo en Afrique. Des objectifs qui s’alignent parfaitement avec la mission de formation et de développement de la discipline inhérente à sa nomination à la vice-présidence de l’APATC. Et par ailleurs exercice dont il s’acquitte déjà depuis qu’il a quitté les tatamis avec Master Taekwondo Club (MTC), son club avec lequel il a récemment lancé du côté de Port-Gentil la section MTC Kids, une nouvelle cuvée destinée aux jeunes pousses de 3 à 15 ans.

Pour rappel, Maître Davy Mbembo-Mouandza a à son actif plusieurs compétitions dont l’Open de Paris 2015, les championnats du Monde 2017, les championnats d’Afrique 2018, les Jeux Africains 2019. En réaction à sa double nomination le promu a tenu à « remercier respectueusement et respectivement le Président Issaka et tout le comité exécutif de l’AFTU, le président de la fédération gabonaise de Taekwondo Denis Mboumba et le Président actif de l’APATC, le Général Mbanza, mes remerciements vont aussi à l’endroit de la corporation arbitrale africaine en générale et gabonaise en particulier, ainsi qu’à vous medias qui nous accompagnez inconditionnellement…»