Gabon: Magloire Ngambia libre mais condamné à payer une amende de 100 millions FCFA

Présenté devant la Cour criminelle spéciale de Libreville ce jeudi 24 septembre 2020, l’ancien ministre de la Promotion des investissements, des Transports, des Travaux publics, de l’Habitat, du Tourisme et de l’Aménagement du territoire est sorti libre au terme d’un procès qui aura retenu l’attention de l’opinion. Condamné à 44 mois et 13 jours, période correspondant à la durée de sa détention, Magloire Ngambia a recouvré sa liberté mais devra s’acquitter de paiement d’une amende de 100 millions de FCFA.

C’est après plusieurs heures de délibération que la Cour criminelle spéciale, juridiction mise en place en janvier 2018 pour juger les auteurs de détournement des deniers publics, a rendu son verdict sur l’affaire Ngambia. Une décision qui aura tenu compte du réquisitoire du parquet général qui demandait la levée du mandat de dépôt « décerné le 10 janvier et de condamner enfin à une amende de 100 millions selon le protocole d’accord » signé le 14 septembre dernier.

Ainsi, la Cour criminelle spéciale a « déclaré Magloire Ngambia coupable de détournement de deniers publics et le condamne à 44 mois et 13 jours et à une amende de 100 millions de FCFA. Ordonne la levée de son mandat de dépôt décerné le 10 janvier 2017 et sa mise en liberté ».

Pour rappel, l’ancien membre du gouvernement était accusé de détournement de fonds publics et de corruption passive, dans des dossiers de construction de logements et de routes, notamment liés à l’homme d’affaires italien Guido Santullo.