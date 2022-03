Gabon: Maganga Moussavou menace Ali Bongo de trouver un poste à son fils 

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’éviction au gouvernement de Biendi Maganga Moussavou, n’aura vraisemblablement pas été du goût de son paternel, Pierre Claver Maganga Moussavou. La preuve avec la récente sortie que ce dernier a effectuée au cours de laquelle il a fustigé cette décision exigeant au chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba de trouver un autre poste à son fils.

Visiblement le débarquement de Biendi Maganga Moussavou, ancien ministre de l’Agriculture, est très mal perçu par son père, Pierre Claver Maganga Moussavou, président du Parti social démocratique (PSD) et ancien vice-président de la République. L’opposant modéré a, lors d’un meeting, menacé vertement Ali Bongo de trouver un autre poste à son fils après l’avoir évincé du gouvernement.

Car, estime-t-il , en tant qu’ancien directeur général de banque, Biendi Maganga Moussavou a fait un sacrifice en acceptant d’aller au gouvernement, dans un ministère « bidon », suite à une sollicitation du chef de l’Etat. « Vous avez vu mon fils Biendi, je peux vous dire que c’est le meilleur ministre de l’Agriculture que j’ai jamais connu de par ce qu’il proposait et la façon dont il s’y investissait. Directeur général de banque, il a quitté sa fonction pour accepter d’être dans un ministère bidon, ou il n y a pas d’argent pour travailler. Il accepté parce que le président lui a demandé », a-t-il fait savoir



Profitant de cette occasion, l’ancien vice-président de la République qui dit avoir subi toutes les humiliations lors de son passage à la tête de cette institution a interpellé le président de la République sur la nécessité impérative de trouver un autre poste à son fils. « C’est Ali Bongo qui a pris mon fils de là où il était pour l’emmener au gouvernement. Ce n’est pas moi, Maganga Moussavou. Et je demande que quand, il cesse de travailler, qu’ on sache là où il doit aller et qu’est ce qu’il va faire après. Parce qu’on ne traite pas les gens comme ça », a-t-il lancé.