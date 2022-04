Gabon: Maganga Moussavou accuse Ali Bongo d’être à l’origine de la démission de ses élus

Ecouter cet article Ecouter cet article

Moment de turbulence du côté du Parti social démocrate présidé par l’ancien vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou. En effet, quelques jours après la série de démissions de plusieurs élus du département de La Zadié à Mekambo, c’est au tour du député Gladys Moulengui, député du 1er siège du département de l’Ogoulou de claquer la porte du PSD, provoquant le courroux de son désormais ancien leader.

C’est par le biais d’une correspondance que l’élu du 1er siège de l’Ogoulou a décidé d’annoncer sa démission du Parti social démocrate. Une décision pour le moins curieuse, puisque contrairement à ses camarades du département de la Zadié, elle évoque « des raisons personnelles » sans en expliquer les détails.

Toutefois, cette décision aurait été motivée par la volonté de saisir « la main tendue du président de la République Ali Bongo Ondimba ». Dans la foulée, l’élu a annoncé son adhésion au Parti démocratique gabonais (PDG) afin de « servir autrement » le pays.



Une nouvelle qui n’a d’ailleurs pas manqué de susciter la réaction du président du Parti social démocrate qui, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, a accusé ouvertement le chef de l’Etat d’être à l’origine de ces vagues de démissions au sein de son parti. « Je viens vous prendre à témoin, le président Ali Bongo qui veut coûte que coûte se maintenir au pouvoir malgré le fait qu’il n’est plus en capacité d’exercer le pouvoir a entrepris de me mener la guerre parce que j’aurai eu l’outrecuidance de me présenter aux élections présidentielles de 2023 […] Son comportement qui consiste à faire démissionner des élus, faire démissionner un Maire et aujourd’hui même Madame Gladys Moulengui de Mimongo, c’est un comble », a lancé Pierre Claver Maganga Moussavou.