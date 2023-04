Gabon: Maëlle Manomba, journaliste à Nour TV n’est plus !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le monde de la communication est une fois de plus en deuil. Et pour cause, Maëlle Manomba journaliste à la radio et télévision Nour TV s’est éteinte ce vendredi 31 mars 2023, plongeant ses confrères et collègues dans l’émoi total.

Ces deux dernières années auront été véritablement des années de deuil pour la corporation. En effet, c’est avec consternation que le monde des médias a appris ce vendredi 31 mars le décès de la journaliste reporter d’images Maëlle Manomba en poste à la radiodiffusion et télévision Nour.

Spécialiste sur les questions de culture et sportive, la défunte animait la célèbre émission radio « l’école du village », sur les antennes de Radio Nour. Au moment où nous couchons ces lignes, l’origine du décès reste inconnue. Par ailleurs, la rédaction de Gabon média Time (GMT) adresse d’or et déjà ses condoléances à la famille éprouvée.