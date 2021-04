Gabon: Madeleine Berre rassure sur la poursuite des régularisations administratives

Ce vendredi 02 avril 2021, la ministre de la Fonction publique Madeleine Berre a présidé une rencontre avec les partenaires sociaux membres du comité de pilotage du Forum de la fonction publique. Occasion pour le membre du gouvernement de faire le point sur la régularisation des situations administratives pour l’année 2020-2021 à la suite des inquiétudes soulevées par les agents en attente.

C’est en présence de son ministre délégué et des partenaires sociaux membres du comité de pilotage du forum de la fonction publique que Madeleine Berre a présidé une réunion, le vendredi 02 avril, au sein de son ministère. Il était question durant cette rencontre de faire un bilan en ce qui concerne la régularisation administrative des agents de la fonction publique pour le compte de l’année 2020-2021.

Suite aux critiques assénées par le comité de pilotage du Forum de la Fonction publique sur l’évolution de l’exécution du plan d’action 2020-2021, et les menaces de grève des partenaires sociaux, le ministre de la Fonction publique a réitéré la bonne foi du gouvernement gabonais à apporter progressivement des solutions adaptées aux situations administratives de ses agents, au regard de la situation économique et financière du pays.

Cette rencontre fait suite à la polémique des résolutions qui ont été faites récemment. En effet pour plus de 7.446 agents, en l’occurrence les fonctionnaires en pré-salaire et les diplômés des écoles en attente de régulation, force est de constater qu’une poignée seulement, notamment 2 313 ont vu leur statut s’améliorer.

Une situation plus que déplorable quand on sait que pour faire avancer la régularisation de ces agents, la fonction publique avait gelé les recrutements ; mais plus de 3 ans après, le constat est triste et les dossiers s’empilent et traînent dans les bureaux du ministère de la Fonction publique.