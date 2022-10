Gabon: Madeleine Berre interpellée sur la situation des personnes vivant avec un handicap en milieu professionnel 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 29 septembre 2022, le Syndicat national autonome des professionnels handicapés et assimilés du Gabon a été reçu par la ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et du Travail, Madeleine Berre. En effet, la présentation de cette plateforme associative au membre du gouvernement et la situation administrative des personnes vivant avec un handicap en milieu professionnel ont été les points inscrits à l’ordre du jour de cette rencontre.

Le bureau exécutif du syndicat national des professionnels handicapés et assimilés du Gabon par l’entremise de son président, Francois Nzengue a divisé avec la cheffe du département de la Fonction publique et de l’Emploi, Madeleine Berre sur plusieurs préoccupations qui taraudent l’esprit des personnes à mobilité réduite dans leurs milieux professionnels respectifs et ce conformément au dialogue social prôné par les plus hautes autoritaires gabonaises.

En effet, après avoir accueilli favorablement l’initiative de la création du Synaphag, le patron du secteur Emploi, Fonction publique et Travail a instruit les services compétents de son département ministériel d’examiner, en vue d’apporter des améliorations, des dispositions juridiques et administratives en rapport avec le statut général de la fonction publique, ayant trait aux personnes vivant avec un handicap en milieu professionnel.

Au terme de cette rencontre, le ministre Madeleine Berre a donné des instructions et conseils aux membres du Synaphag présents à cette réunion, lesquels ont été accueillis par ces partenaires sociaux avec grande satisfaction. Le Syndicat national autonome des professionnels handicapés et assimilés du Gabon a dit être disponible à travailler de concert avec le ministre de la Fonction publique, à tout moment.